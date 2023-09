Spotify 'chiude' ai podcast di rumore bianco: basta Ambassador Ads Program

Con l'introduzione, ormai oltre due anni fa, degli abbonamenti per i podcast su Spotify, la piattaforma ha certificato il successo di questo formato, ormai affermato e in costante ascesa. Tuttavia, una recente scelta potrebbe far storcere il naso ad alcuni creator di vecchia data.

In particolare, si parla dei podcaster specializzati in rumori bianchi e della volontà di Spotify, secondo Bloomberg, di rimuoverli dalla lista dei creator compatibili con il programma Spotify Ambassador Ads a partire dal 1 ottobre 2023.

La scelta andrà inevitabilmente a incidere sui guadagni di questi professionisti, per via di un ritorno sottotono in termini di guadagni dal loro pubblico. Gli Ambassador Ads, infatti, sono spot recitati a voce dai podcaster della piattaforma, che potrebbero arrivare a guadagnare cifre fino a 18.000 dollari al mese dal solo programma, venendo pagati quindi direttamente da Spotify. Purtroppo, però, il pubblico che sceglie questo tipo di contenuti tende a essere più "passivo" per definizione, decretando il tiepido feedback sugli annunci.

Fortunatamente, gli altri strumenti a loro disposizione resteranno intatti, consentendo di guadagnare dagli annunci automatici, dalle donazioni e dagli abbonamenti, soluzione quest'ultima che potrebbe fare la felicità degli appassionati, per via dell'assenza di interruzioni.

Nel frattempo, ricordiamo che Spotify ha aumentato i prezzi anche in Italia, con un piano Premium che adesso parte da 10,99 euro.