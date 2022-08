Spotify coccola gli utenti Premium: arrivano i nuovi pulsanti di riproduzione

Spotify si coccola gli utenti Spotify Premium, con una novità che potrebbe sembrare di secondaria importanza ma che è comunque degna di nota. La società infatti ha annunciato che separerà i pulsanti di riproduzione e riproduzione casuale.

La distribuzione degli aggiornamenti è nelle fasi iniziali, e questi nuovi tasti sostituiranno il pulsante combinato play/shuffle che è attualmente presente in cima alle playlist e pagine degli artisti. La novità dovrebbe arrivare sui dispositivi Android ed iOS “nelle prossime settimane”.

“Questa nuova modifica ti consentirà di scegliere la modalità che preferisci in cima a playlist e album e ascoltare come vuoi”, ha affermato Spotify sul suo blog. “Sia che tu ami la gioia dell’inaspettato con la modalità Shuffle, o preferisci ascoltare i brani in ordine semplicemente premendo Play, Spotify è pronto a soddisfare i tuoi gusti.”

Gli artisti si sono spesso scagliati contro la riproduzione casuale di Spotify, osservando che vogliono che i loro album vengano ascoltati nell’ordine di esecuzione originale. Ad esempio, Adele ha twittato lo scorso anno senza mezzi termini che “non creiamo album con così tanta cura e non abbiamo pensato alla nostra tracklist senza motivo”. Queste critiche hanno portato Spotify a mostrare il pulsante di riproduzione standard come importazione di default sulle pagine dell’album, piuttosto che la combinazione play/riproduzione casuale. Oggi arriva invece questa importante novità per gli utenti Premium che vedranno i singoli pulsanti in tutta l’app. “Nel momento in cui premi Play su Spotify, deciderai in che modo vuoi ascoltare le tue playlist preferite o quel nuovo album di cui sei ossessionato”, ha scritto la società.