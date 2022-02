Spotify, colpo di scena: eliminati decine di episodi del podcast di Joe Rogan

In seguito alle proteste di artisti come Neil Young contro Joe Rogan, che vedono quest'ultimo accusato di dare voce alla disinformazione sui vaccini, Spotify ha rimosso decine di episodi del podcast. Tuttavia, la decisione della piattaforma va a toccare puntate diverse da quelle che ci si potrebbe aspettare.

In particolare, come riportato anche da Gizmodo, almeno 70 puntate di The Joe Rogan Experience non sono più disponibili all'interno della nota piattaforma di streaming, ma sembrano avere poco a che fare con le accuse mosse al podcast nell'ultimo periodo a livello di temi trattati. Certo, la decisione di Spotify arriva chiaramente in un momento di grande dibattito sul contenuto in questione. Tuttavia, al contrario di quanto si possa pensare, gli episodi rimossi non sono relativi alla situazione pandemica.

Per intenderci, la puntata più recente tra quelle rimosse risale a dicembre 2018. In ogni caso, qualcosa a quanto pare si sta muovendo in casa Spotify. Ricordiamo che di recente anche Joni Mitchell ha deciso di protestare insieme a Neil Young, accendendo ulteriormente i riflettori sul dibattito relativo alla disinformazione. Dal canto suo, la piattaforma, dopo aver visto un calo del valore delle azioni in borsa, ha affermato di aver intenzione di attuare delle modifiche per combattere il fenomeno.

Finora Spotify sembrava però per certi versi "difendere" Joe Rogan, ma adesso la rimozione degli episodi lascia intendere un possibile altro atteggiamento. In ogni caso, la situazione non è del tutto chiara, visto che si tratta di puntate non esattamente recenti e dunque aventi poco a che fare con quelle che hanno scatenato le polemiche dell'ultimo periodo. C'è inoltre da dire che, secondo alcuni report, già in passato la piattaforma avrebbe rimosso alcuni episodi di The Joe Rogan Experience. Spotify prenderà ulteriori decisioni in merito in futuro? Staremo a vedere.