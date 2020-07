Spotify ora crea playlist personalizzate per i vostri allenamenti sportivi

Dopo l’arrivo di Premium Duo anche in Italia, Spotify ha già pensato ad altre funzioni e novità che potrebbero far piacere a molti utenti. Tra queste, l’ultima riguarda una nuova playlist personalizzata dedicata allo sport e in particolare a tutti coloro che si allenano frequentemente, che sia in palestra o al parco.

La playlist si chiama Soundtrack Your Workout, ovvero letteralmente “dai una colonna sonora al tuo allenamento”. Come viene generata? Basta innanzitutto andare nella pagina web apposita e avviare un piccolo quiz che vi permetterà di determinare la durata media del vostro allenamento, inserire canzoni e/o podcast, impostare il tipo di workout e anche se lo fate in compagnia. Infine, una volta deciso il genere musicale la playlist verrà creata dal sistema in base ai vostri gusti.

Questa playlist personalizzata andrà ad aggiungersi a tutte quelle già esistenti ma che rimangono “default”. In questo modo, ogni utente avrà la possibilità di ascoltare i suoi brani preferiti e scoprirne di nuovi, allenandosi con ancor più piacere e adrenalina (o pace, per chi fa yoga).

A gennaio Spotify aveva rilasciato una feature simile che permetteva di creare persino delle playlist per gli animali domestici. Una funzione simpatica e utile, per divertirsi anche con i propri gatti, cani, pappagalli o criceti.