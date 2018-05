Spotify doppia Apple Music: 75 milioni di abbonati paganti!

Spotify, nel primo rapporto trimestrale a seguito del debutto in borsa, ha diffuso alcuni dati interessanti sull'impatto che ha avuto la piattaforma di streaming sul mercato musicale. La società nordeuropea, nella fattispecie, ha annunciato di aver chiuso il trimestre con 75 milioni di utenti paganti, e 170 milioni di utenti attivi mensilmente.

Apple Music, in confronto, ha superato solo di recente quota 40 milioni di abbonati paganti, ma è chiaro che siamo di fronte ad un tipo di servizio differente, che non offre alcun tipo di abbonamento "gratuito" al di fuori dei tre mesi di fuori, consentendo agli utenti free di ascoltare solo la radio Beats 1.

Nonostante i dati, però, gli investitori si sono detti preoccupati per il futuro dell'aziende.

Nel primo trimestre dell'anno, Spotify ha generato entrate per circa 1,36 miliardi di Dollari, con i ricavi cresciuti del 26 per cento su base annua, ma in calo dell'1 per cento rispetto al trimestre precedente.

Diminuiscono anche i ricavi pubblicitari, del 22 per cento rispetto al Q4 2017. A seguito di tali annunci, le azioni di Spotify hanno diminuito il loro valore del 7,5 per cento nelle ore successive alla conference call.

Interessanti anche le previsioni della compagnia per la fine dell'anno, quando secondo le stime dovrebbe raggiungere tra 92 e 96 milioni di abbonati paganti, con 192-208 milioni di utenti attivi mensilmente. L'amministratore delegato, Daniel Ek, ad una domanda posta da un investitore, si è detto sicuro del fatto che il mercato possa supportare più servizi simili.

La concorrenza di Apple Music, però, si profila essere agguerrita e nel corso dei prossimi anni la compagnia potrebbe raggiungere una crescita annua del 40 per cento. Allo stato attuale, Apple Music potrebbe essere sulla buona strada per superare Spotify in termini di clienti paganti negli USA.