Spotify down: l'applicazione per lo streaming musicale non funziona oggi 10 Luglio

Da qualche minuto Spotify non sembra funzionare. Sono tante le segnalazioni degli utenti che, dalle 13:00 di oggi 10 Luglio 2020 stanno lamentando l'impossibilità ad ascoltare brani dalla popolare piattaforma di streaming musicale.

La natura del problema non è chiara, ma ad essere impatto sembra essere principalmente Spotify Mobile, che è indubbiamente il metodo più utilizzato per l'ascolto delle tracce, soprattutto in questo periodo dove le persone sono sempre più propense a stare in giro e lontane da casa.

La pagina di DownDetector di Spotify ha registrato un picco intorno alle 13:30, ed anche nei minuti in cui stiamo scrivendo questa notizia continuano a sopraggiungere lamentele. Alcuni sostengono che il down sarebbe limitato alla versione iOS dell'applicazione, ed infatti riferiscono che la controparte Android funzionerebbe regolarmente e senza alcun problema, ma non siamo in grado di confermare o smentire il tutto.

Da parte della società svedese al momento non sono giunti commenti, ma potrebbe trattarsi di un disservizio lato server che dovrebbe essere risolto nel giro di pochi minuti. La cosa certa, anche guardando la cartina di DownDetector, è che sembra essere un problema confinato alla sola Europa, con segnalazioni che arrivano dal nord del Vecchio Continente.



Come sempre, vi invitiamo ad utilizzare la sezione commenti per segnalare eventuali dettagli extra e permetterci di aggiornare la news.