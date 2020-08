Spotify down in Italia oggi 19 agosto 2020: segnalazioni di diversi utenti

Siamo così abituati ad ascoltare musica in qualsiasi momento, ovviamente grazie alle piattaforme di streaming, che ci accorgiamo un po' tutti subito quando un servizio come Spotify non funziona. La dimostrazione sono le numerose segnalazioni arrivate dagli utenti nella giornata di oggi 19 agosto 2020.

Infatti, il down sembra essere iniziato circa alle 13:40 e, in poco più di un'ora, su Downdetector ci sono già migliaia di segnalazioni. Sembra che i Paesi coinvolti siano molteplici, dato che ci sono messaggi da parte di utenti provenienti da svariati angoli del globo. In ogni caso, ci sono segnalazioni anche dall'Italia e quindi anche alcuni nostri connazionali stanno avendo problemi ad accedere al servizio di streaming musicale.

C'è chi segnala crash dell'app e chi lamenta l'impossibilità di avviare la riproduzione di un qualsivoglia brano. Per quanto ci riguarda, a noi Spotify è sempre funzionato correttamente: abbiamo provato ad accedere al servizio non appena abbiamo visto le segnalazioni, senza riscontrare alcun tipo di problematica. Sembra, dunque, che non si tratti di un down che coinvolge tutti gli utenti, ma solamente alcuni di essi.

Effettivamente, dando un'occhiata alla mappa di Downdetector, a quanto pare per il momento le segnalazioni riguardanti il nostro Paese arrivano principalmente dal Nord-ovest, più precisamente dalla zona di Milano. Avete riscontrato problemi con Spotify? Fatecelo sapere nei commenti!