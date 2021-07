Spotify down oggi 15 luglio 2021: impossibile ascoltare musica e podcast

Problemi per Spotify oggi 15 Luglio 2021. Da qualche istante infatti l'applicazione di streaming musicale sta lamentando problemi con la riproduzione di musica e podcast, come certificato anche sulla pagina Downdetector dove si stanno moltiplicando le segnalazioni.

Anche su Twitter sono tanti gli utenti che stanno postando e segnalando disservizi con l'app, che impedirebbe di ascoltare la musica ed i podcast sia da desktop che da mobile. Il problema sembra essere diffuso a livello mondiale ed anche da altre nazioni stanno giungendo segnalazioni simili.

Spotify dal suo canto ancora non ha diffuso alcuna informazione a riguardo e l'account Spotify Status non ha twittato nulla.

Vi terremo aggiornati non appena arriveranno nuove informazioni.



Come sempre, rinnoviamo il nostro invito ad utilizzare la sezione commenti della notizia per raccontare la vostra esperienza e segnalare eventuali informazioni aggiuntive, in modo tale da aggiornare tempestivamente la news.