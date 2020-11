Spotify down oggi 27 Novembre: il servizio di streaming musicale non funziona

Grossi problemi per Spotify quest'oggi a livello mondiale. Come riportato dall'Independent, e confermato anche dalla pagina di DownDetector, il servizio di streaming musicale non sembra funzionare e sono tanti coloro che da tutto il mondo lamentano l'impossibilità ad accedere al catalogo.

I problemi però a quanto pare però si stanno verificando a macchia di leopardo, ed alcuni starebbero continuando a riprodurre musica regolarmente, mentre altri no.

Spotify ha confermato i disservizi attraverso un tweet in cui ha annunciato che i tecnici stanno esaminando le segnalazioni arrivate dagli utenti e presto dovrebbe tornare alla normalità. Poco dopo gli stessi gestori dell'account social hanno spiegato di aver apportato alcune modifiche che dovrebbero portare alla risoluzione dei problemi, ma gli utenti non sembrano aver notato molte differenze e continuano a riportare problemi.



The Independent, ad esempio, ha scoperto che i brani verrebbero messi improvvisamente in pausa dopo dieci secondi di riproduzione dall'app Android, mentre da iPhone ed iPad il play non partirebbe nemmeno. Altri affermano che Spotify avrebbe cancellato le playlist salvate.

Come sempre, vi invitiamo ad utilizzare la sezione commenti per segnalarci eventuali dettagli extra per tenere aggiornata la notizia.

Qualche giorno fa era stato confermato un attacco hacker a Spotify che avrebbe portato al furto di 350mila credenziali