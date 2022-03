Spotify down oggi 8 Marzo 2022: problemi con la riproduzione musicale in Italia

Problemi per Spotify oggi in Italia ed a livello mondiale. Da qualche minuto, infatti, la piattaforma di riproduzione musicale più popolare del mondo non sembra funzionare.

Come si può vedere nella pagina Downdetector di Spotify, poco dopo le 19 è iniziato un vero e proprio picco di segnalazioni da tutto il mondo.

Gli utenti Spotify lamentano problemi di vario tipo: dal login all'applicazione, passando per la riproduzione di audio in streaming.

Non è chiara la natura dei disservizi, ma non sono localizzati in una parte precisa del globo, segno che si tratta di una problematica più diffusa. Non sono emerse nemmeno informazioni su presunti attacchi DDoS o hacker, e come sempre vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli.



Nello stesso lasso di tempo, però, sono stati segnalati anche problemi con Discord e Facebook, ma non è chiaro se siano collegati o meno.



Come sempre, vi invitiamo ad utilizzare la sezione commenti dellanotizia per consentirci di aggiornarla e di inserire ulteriori dettagli. Da parte di Spotify almeno al momento non sono emerse informazioni e dettagli di alcun tipo.