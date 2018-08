Spotify: ecco le canzoni più ascoltate in estate in Italia. In My Feelings di Drake nona

L'estate sta ormai giungendo al termine ed anche perSpotify è giunto il momento di tracciare il bilancio delle canzoni più ascoltate in spiaggia durante la stagione da poco conclusa. Per gli Stati Uniti, il singolo "In My Feelings" è stato a tutti gli effetti il tormentone degli USA, complice anche la challenge, ecco la situazione in Italia.

Almeno a giudicare dai dati diffusi da Spotify attraverso la playlist Top 50 - Italia, al primo posto nella classifica delle canzoni più ascoltate è "Nera" di Irama, con 248.397 riproduzioni. Secondo gradino del podio per "Amore e Capoeira" di Takagi & Ketra, che vede anche la collaborazione di Giusy Ferreri e Sean Kingston, mentre "Pablo" di Rvssian e Sfera Ebbasta si piazza al terzo posto con 241.493 riproduzioni.

Quarta posizione per "Pablo" di Baby K, la canzone della pubblicità di Vodafone, fatta bloccare poi da Iliad, che a giudicare dagli ultimi dati diffusi è ferma a 226.875 riproduzioni.

Quinta posizione per "Rollercoaster" di Emis Killa, che precede "D'Estate Non Vale" di Fred De Palma ed Ana Malena. "Tesla" di Capo Plaza, Sfera Ebbasta e Dref Gold invece è solo settima, mentre un altro tormentone dell'estate, "Felicità Puttana" dei Thegiornalisti scivola in ottava posizione con 180.254 ascolti.

Solo nono posto invece per "In My Feelings" di Drake, nonostante sia stata passata a più riprese dalle radio. Chiude la top ten "Girls Like You" dei Maroon 5 e Cardi B. La playlist completa ve la proponiamo in calce alla notizia.