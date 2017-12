Spotify: Ed Sheeran supera Drake, è l'artista più ascoltato dell'anno

è, senza dubbio, uno degli artisti più popolari del momento, e ciò è anche confermato dalle classifiche diffuse di recente dae relative all'anno che si sta per concludere.

La piattaforma di streaming musicale, infatti, come di consueto a fine anno, ha diffuso la classifica degli album ed artisti più ascoltati.

Con 6,3 miliardi di ascolti nei 365 giorni che si stanno per concludere, è Sheeran il re indiscusso dello streaming, scalzando Drake, che aveva ottenuto il primo posto nel 2015 e 2016, per poi essere superato dal bravo ragazzo della Gran Bretagna. E' stato un anno estremamente importante anche per The Weeknd, Kendrick Lamar e The Chainsmokers, anche forti della collaborazione con i Coldplay.

L'album di Sheeran, Divide, rilasciato a Marzo, ha ottenuto 3,1 miliardi di ascolti a livello globale, davanti a More Life di Drake, DAMN di Lamar, Starboy di The Weeknd e Stoney di Post Malone.

"Shape Of You", la canzone di Sheeran, è risultata essere anche la più ascoltata dell'anno, con 1,4 miliardi di ascolti, davanti a "Despacito" di Luis Fonsi e Daddy Yankee e "Something Just Like This" dei Chainsmokers con i Coldplay.

Tra i gruppi più ascoltati figurano Coldplay, Imagine Dragons, Maroon 5, Linkin Park (complice anche la scomparsa del cantante Chester Bennington) e Migos.

Di seguito le classifiche complete diffuse da Spotify.

Artisti più ascoltati

Ed Sheeran Drake The Weeknd Kendrick Lamar The Chainsmokers

Artiste donne più ascoltate

Rihanna Taylor Swift Selena Gomez Ariana Grande Sia

Artisti maschi più ascoltati

Ed Sheeran Drake The Weeknd Kendrick Lamar Daddy Yankee

Top Five Breakout Artist

Camila Cabello Harry Styles Liam Payne Lil Pump Trippie Redd

Gruppi più ascoltati



Coldplay Imagine Dragons Maroon 5 Linkin Park Migos

Canzoni più ascoltate



"Shape of You" - Ed Sheeran "Despacito" - Remix - Luis Fonsi, Daddy Yankee feat. Justin Bieber "Despacito" - Luis Fonsi feat. Daddy Yankee "Something Just Like This" - The Chainsmokers & Coldplay "I’m the One" - DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

Album più ascoltati



Divide - Ed Sheeran More Life - Drake DAMN. - Kendrick Lamar Starboy - The Weeknd Stoney - Post Malone

Generi emergenti

Melodic Power Metal Chaotic Black Metal Chillhop Trap Latino Future Funk Jumpstyle Serialism Cinematic Dubstep Vintage Swoon Gamecore

Fateci sapere se le classifiche rispecchiano i vostri ascolti o meno.