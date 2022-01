Spotify elimina la musica di Neil Young: la piattaforma 'sceglie' il podcast di Joe Rogan

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo pubblicato la lettera di Neil Young contro Spotify, in cui il cantautore canadese chiedeva la rimozione del suo catalogo dalla piattaforma di streaming in quanto questa secondo lui darebbe voce alla disinformazione sui vaccini ed il Covid-19 tramite il podcast di Joe Rogan.

Ebbene, secondo il Wall Street Journal, il servizio svedese avrebbe accettato la richiesta di Neil Young ed in queste ore sta rimuovendo la sua musica.

In una dichiarazione al Journal, arrivata poco dopo la pubblicazione della lettera, un rappresentante di Spotify aveva affermato che "vogliamo che tutti i contenuti musicali e audio del mondo siano disponibili per gli utenti di Spotify. Da ciò deriva una grande responsabilità nel bilanciare sia la sicurezza per gli ascoltatori che la libertà per i creatori. Ci rammarichiamo per la decisione di Neil di rimuovere la sua musica da Spotify, ma speriamo di dargli presto il bentornato".

Neil Young senza mezzi termini aveva esortato i suoi rappresentanti legali ad informare Spotify "immediatamente" della sua richiesta di rimozione degli album. "Possono avere Joe Rogan o Young. Non entrambi" è uno dei passaggi cruciali della richiesta. Secondo il cantautore "sta diffondendo informazioni false sui vaccini, causando potenzialmente la morte di coloro che credono a tali teorie".