Spotify ha eliminato il podcast di Joe Rogan? La risposta dell'azienda

In seguito ai rumor secondo cui Spotify avrebbe pagato 200 milioni di dollari per il podcast di Joe Rogan, torniamo a trattare la vicenda che ormai si protrae da un po' di tempo. Infatti, un buon numero di utenti ha segnalato l'impossibilità di accedere al contenuto.

Questo ha fatto pensare alle persone coinvolte, come ben potete immaginare, che il podcast di Joe Rogan sia stato cancellato dalla piattaforma. In molti si sono infatti posti il quesito, in quanto questa eventualità "aleggia" da settimane. Tuttavia, fonti come Engadget e 9to5Mac hanno voluto fare luce sulla questione, chiedendo a Spotify di commentare la vicenda.

Ebbene, l'azienda ha affermato che il podcast di Joe Rogan non è stato cancellato, ma semplicemente nella giornata del 18 febbraio 2022 ci sono stati dei problemi tecnici che hanno impedito ad alcuni utenti di riprodurre i contenuti (quindi non solamente il succitato podcast, ma anche altro). In parole povere, al contrario di quanto hanno pensato un buon numero di utenti, non è in realtà stato cancellato alcun podcast in questo frangente.

Insomma, si è semplicemente trattato di una coincidenza e infatti al momento in cui scriviamo la pagina di Spotify dedicata al podcast The Joe Rogan Experience è già tornata disponibile. In ogni caso, quel che è certo è che sono ore concitate in casa Spotify, dato che gli occhi degli utenti sono puntati sull'azienda proprio per via della questione Joe Rogan.