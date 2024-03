Spotify elogia l'UE per la multa ad Apple: 'ha imbavagliato i servizi di streaming'

La maxi multa dell’Unione Europea ad Apple continua a tenere banco, e dopo la risposta arrivata dal colosso di Cupertino, è arrivata anche quella di Spotify. La società nordeuropea ha elogiato la Commissione Europea per la decisione di imporre alla Mela Morsicata una sanzione da quasi 2 miliardi di Euro.

In un post pubblicato sul blog, Spotify afferma che la Commissione Europea ha inviato un chiaro messaggio in quanto “il comportamento di Apple che limita le comunicazioni per gli utenti è illegale”.

Nel post, Spotify spiega che “le regole di Apple hanno impedito a Spotify ed altri servizi di streaming musicale di condividere con gli utenti direttamente nell’app vari vantaggi, negandoci la possibilità di comunicare informarli su offerte e prezzi degli abbonamenti. Naturalmente anche Apple Music, concorrente di queste app, non è esclusa dallo stesso comportamento. Richiedendo ad Apple di porre fine a questa pratica illegale, la Commissione Europea ha messo i consumatori al primo posto. È un concetto di base del libero mercato: i clienti dovrebbero sapere quali opzioni hanno e devono essere loro e non Apple a decidere cosa acquistare, dove, quando e come”.

Gli attacchi però continuano anche poco dopo, e nel post Spotify afferma che Apple ha “sfidato regolarmente le leggi e le decisioni dei tribunali in altri mercati”, e per tale ragione intende continuare a spingere sull’acceleratore affinchè Apple non garantisca un “mercato digitale equo ovunque”.

Nella giornata di ieri, Apple ha comunque annunciato che farà ricorso contro Spotify.