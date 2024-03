Spotify, Epic e altre 30 aziende contro Apple: 'non rispetta il DMA europeo'

Mentre Apple ribadisce i rischi del sideloading sugli iPhone, diverse compagnie si stanno schierando contro il colosso di Cupertino: aziende del calibro di Spotify, Epic Games e Deezer hanno scritto all'UE lamentandosi del fatto che i sistemi messi in atto da Apple per adeguarsi al DMA non sarebbero sufficienti.

In una lettera inviata alla Commissione Europea e pubblicata sulla newsroom di Spotify, il colosso dello streaming e altre 33 compagnie si schierano contro Apple per le misure che sta per implementare in risposta al DMA attraverso iOS 17.4: con la nuova release del sistema operativo per iPhone, il colosso di Cupertino aprirà il suo sistema operativo al sideloading delle app ma, al contempo, rivedrà le politiche dell'App Store implementando una "Core Technology Fee", criticatissima dagli sviluppatori.

Nonostante Apple dica che questi cambiamenti sono stati apportati in ottemperanza alle misure del Digital Markets Act, le 34 compagnie firmatarie della lettera rivolta alla Commissione UE spiegano che i piani della Mela Morsicata "non sono compatibili con i requisiti legali" del DMA e che le misure implementate dalla Mela Morsicata "non rispettano né lo spirito né lo scritto della legge europea". Per le 34 aziende, se l'UE non intervenisse lascerebbe che Apple "si prenda gioco del DMA".

Il centro delle critiche è ovviamente la Core Technology Fee di Apple, che, stando a quanto riportato nella lettera, rischierebbe di ridurre la competizione all'App Store di Cupertino portando coloro che desiderano creare App Store terzi o pubblicarvi le proprie app a "scendere a patti con dei termini ingiusti" imposti dalla Mela Morsicata. Inoltre, Spotify, Epic e compagnia dicono che Apple sta "usando dei problemi di sicurezza e privacy infondati" per infondere paura nei suoi utenti e "fuorviarli per degradarne l'esperienza utente", spingendoli a non servirsi degli app store di terze parti.

Tra le altre criticità sollevate vi è poi il complesso sistema a cui sono sottoposti gli sviluppatori che desiderano spostare i propri software dell'App Store di iOS ad un marketplace terzo, descritto come "una scelta impraticabile e che genera confusione" nei professionisti al lavoro sulle app per iPhone.



Infine, viene messa in discussione anche la legittimità dell'imposizione della pubblicazione dei marketplace terzi sull'Apple App Store: secondo Spotify ed Epic, infatti, la decisione di Apple di rendere disponibili gli app store alternativi solo tramite il suo negozio online minerebbe la concorrenza e impoverirebbe la vera esperienza di sideloading richiesta dal DMA, che dovrebbe passare per il download delle app direttamente dal web.