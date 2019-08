Spotify estende a tre mesi il periodo di prova gratuita per il Premium

Buone nuove per coloro che stanno pensando di iscriversi a Spotify Premium. La società nordeuropea ha annunciato che regalerà tre mesi di Premium ai nuovi utenti che non hanno mai provato il piano di sottoscrizione a pagamento da 9,99 Euro al mese.

Questa nuova offerta è disponibile per la prima volta direttamente su Spotify.com/Premium. "Stiamo dando agli ascoltatori di musica e podcast più tempo e più modalità per accedere al famosissimo servizio di abbonamento di streaming musicale, proponendo a costo zero i primi 3 mesi in cui usufruire di più di 50 milioni di tracce disponibili on-demand e ad-free e dell'accesso a 450.000 titoli podcast" ha affermato la società.

Questa offerta dei 3 mesi di prova gratuita sarà sempre attiva e non limitata per un periodo di tempo e si estenderà su tutti i piani Spotify Premium a livello globale: Individuale e Studente (se disponibile) a partire da oggi, Famiglia (se disponibile) e Duo (se disponibile) nei prossimi mesi.

E' chiaro che attraverso questa modifica Spotify vuole allinearsi al principale concorrente, Apple Music, che sin dal lancio ha deciso di permettere ai nuovi utenti di provare il servizio per un periodo di tempo di 90 giorni, per prendere familiarità con la piattaforma.

La novità si aggiunge a quelle introdotte ad inizio settimana per il Piano Familiare, a cui sono state aggiunte nuove opzioni.