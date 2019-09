Spotify Family: la verifica della residenza via Google Maps in Italia dal 13 Ottobre

Dopo averlo annunciato per gli utenti americani, Spotify ha provveduto ad aggiornare anche in Italia i termini e condizioni per gli utenti che hanno sottoscritto l'abbonamento Familiare. Dal prossimo 13 Ottobre infatti sarà richiesta anche nel nostro paese la verifica della residenza via GPS e Google Maps.

Il colosso dello streaming musicale ha annunciato la novità tramite una mail inviata a tutti coloro che fanno parte di un piano Spotify Family.

Tra le condizioni si legge che "al momento dell'attivazione di un account secondario Premium Family, verrà chiesto all'utente di verificare il proprio indirizzo di casa", e sottolinea anche che occasionalmente potrebbe chiedere una nuova verifica dell'indirizzo di casa per confermare l'idoneità ai criteri di ammissibilità. Per poter usufruire dell'abbonamento Spotify Family, infatti, il titolare dell'account principale e quelli dei profili secondari devono essere membri della famiglia e residenti allo stesso indirizzo".

Ecco perchè Spotify ha affermato che utilizzerà "lo strumento di ricerca degli indirizzi di Google Maps per aiutare l'utente a trovare e impostare il proprio indirizzo. L'indirizzo immesso al momento dell'attivazione o della nuova verifica sarà soggetto ai termini di servizio aggiuntivi di Google Maps".

Nel documento Spotify sottolinea che si riserva il diritto di "interrompere o sospendere l'accesso al servizio Spotify Premium Family e agli account Spotify Premium Family immediatamente e in qualsiasi momento nel caso in cui l'utente non soddisfi i criteri di ammissibilità e in base a quanto altrimenti stabilito nei Termini e condizioni d'uso".

Una brutta stangata per coloro che condividevano il profilo con gli amici.