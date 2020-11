Spotify ora funziona su Apple Watch anche senza smartphone

Volete ascoltare musica mentre siete lontani dallo smartphone e avete a disposizione un Apple Watch? Be, potrebbero esserci novità interessanti per voi, dato che si parla della possibilità di utilizzare Spotify direttamente dallo smartwatch.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e 9to5Mac (la fonte originale è Macerkopf), i primi utenti hanno iniziato a ricevere questa funzionalità sul proprio smartwatch nel corso delle ultime ore, sperimentando la possibilità di riprodurre i propri brani preferiti sia mediante Wi-Fi che tramite connessione dati. Insomma, si tratta di una novità che probabilmente farà felici i possessori di Apple Watch.

Facciamo un esempio pratico: pensate a qualcuno che è solito correre mentre ascolta musica oppure qualche podcast presente su Spotify. Questo tipo di utente potrebbe ora pensare di lasciare lo smartphone a casa, puntando a una riproduzione mediante la connessione dati offerta dall'Apple Watch.

In ogni caso, è bene notare che sembra trattarsi di una funzionalità in fase preliminare, tanto che il rollout sembra aver raggiunto, per il momento, solamente alcuni utenti. Non è chiaro quando questa possibilità arriverà per tutti, ma è comunque interessante sapere che questa funzionalità è in fase di rollout. Tra l'altro, Spotify ha confermato che sta iniziando a effettuare il rilascio ai microfoni di The Verge, quindi è solamente questione di tempo prima che approdi su tutti gli Apple Watch.

