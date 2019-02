Spotify, il futuro sono i podcast: acquistate Gimlet ed Anchor

La notizia era già nell'aria da qualche giorno, ma oggi è diventata ufficiale. Spotify entra prepotentemente nel mercato dei podcast, e lo fa acquistando due popolari piattaforme: Gimlet ed Anchor, che come svelato nella conference call di annuncio dei risultati finanziari, entreranno nel gruppo della società svedese.

A spiegare la scelta ci ha pensato l'amministratore delegato, Daniel Ek, il quale ha sottolineato che negli ultimi tempi hanno rilevato un aumento della fruizione dei podcast e dei contenuti originali proposti dalla piattaforma, che chiaramente vanno ad affiancarsi ai contenuti di natura musicale come gli album e le tracce.

E' innegabile che la tendenza del web si stia spostando verso i podcast, e sono molti anche gli youtuber che si stanno spostando su altre piattaforme e stanno sposando un format che sembrava essere superato ma che invece è in grande spolvero.

Gimlet ed Anchor, come dicevamo poco sopra, entreranno a far parte del gruppo Spotify proponendo agli utenti più opzioni per la creazione di trasmissioni radiofoniche. "Gimlet è uno dei migliori creatori di contenuti al mondo, con spettacoli e podcast unici come Homecoming" ha affermato Ek in una dichiarazione in cui afferma anche che "Anchor ha completamente reinventato il percorso verso la creazione di contenuti audio, consentendo la produzione della prossima generazione di podcast per tutto il mondo. Durante il quarto trimestre sulla piattaforma sono state caricate oltre 15 miliardi di ore di contenuti".