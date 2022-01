Spotify Hi-Fi: che fine ha fatto l'abbonamento con audio lossless di Spotify?

Spotify ha presentato Spotify Hi-Fi quasi un anno fa, lo scorso febbraio: si tratta di un piano di abbonamento a Spotify con audio di qualità lossless che la compagnia musicale aveva previsto di lanciare entro la fine del 2021, almeno in alcuni mercati.

Quasi un anno dopo, le tracce di Spotify Hi-Fi si sono perse, poiché Spotify non è più tornata a parlare del servizio dopo il suo annuncio, mentre molti fan hanno iniziato a chiedere risposte all'azienda. Spotify, tuttavia, ha detto di non avere aggiornamenti da condividere circa lo stato dei lavori sull'abbonamento Hi-Fi.

La risposta dell'azienda è arrivata dopo diversi messaggi dei fan sul sito web Spotify Community, messo a disposizione dalla piattaforma per i propri utenti, che possono usarlo per segnalare problemi o dare consigli all'azienda su quali feature implementare in futuro. Nella risposta ai fan, Spotify ha promesso che rilascerà aggiornamenti sulla questione non appena possibile, ma anche che al momento non ha informazioni da condividere con il pubblico.

Nello specifico, Spotify ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Sappiamo che l'audio di qualità Hi-Fi è importante per voi. Lo è anche per noi, e non vediamo l'ora di portare l'esperienza Spotify Hi-Fi ai nostri utenti Premium in futuro. Al momento, però, non possiamo darvi dettagli temporali a riguardo. Ovviamente, vi terremo informati non appena sarà possibile".

A peggiorare le cose, per Spotify, vi è il fatto che servizi come Apple Music abbiano introdotto l'audio Lossless e Spatial nel 2021, rischiando così di sottrarre clienti alla piattaforma di streaming musicale, almeno sui dispositivi iOS. Inoltre, Apple Music ha introdotto queste feature per tutti gli utenti, senza alcun costo aggiuntivo, mentre Spotify introdurrà l'Hi-Fi solo per utenti Premium. Di recente, comunque, Spotify ha lanciato Spotify Discover, un feed verticale sul modello di TikTok per permettere agli utenti di scoprire nuove canzoni da ascoltare.