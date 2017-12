Spotify: in fase di test la funzione 'Dislike' per le canzoni

Spotify a quanto pare starebbe testando una nuova funzionalità che consentirà agli ascoltatori di fornire feedback negativi e positivi sulle canzoni che vengono proposte dal sistema con le playlist settimanali.

La feature è stata notata da Mashable, secondo cui Spotify avrebbe cominciato il test inserendo il simbolo del cuore, accompagnato da un divieto, nella parte in basso a sinistra dell'interfaccia nell'applicazione desktop. Quando gli utenti passano sopra a queste due icone, potranno mostrare all'algoritmo che gestisce le playlist automatiche settimanali, se una canzone è di proprio gradimento o meno, in modo tale da migliorare sempre più le playlist in questione.

Inoltre, cliccando su "Mi Piace", il brano sarà aggiunto alla libreria degli ascoltatori, come accade con la radio.

Secondo Spotify, attraverso questa feature le playlist saranno sempre più su misura dei propri utenti, ma almeno al momento non è noto quando (e se) vedrà la luce, dal momento che il tutto è ancora nella fase di test e come accade spesso in questi casi, le compagnie potrebbero anche decidere di metterle da parte.

Spotify però ha sempre puntato sulla propria componente social, in quanto convinta che posa ampliare ulteriormente l'esperienza utente e favorire la scoperta di nuove canzoni ed artisti, anche attraverso le playlist condivise.