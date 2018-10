Spotify su iOS ed Android si aggiorna: tante novità per gli utenti Premium

Interessante aggiornamento rilasciato da Spotify per gli utenti Premium che utilizzano l'applicazione da iOS ed Android. Le novità introdotte sono tante ed abbracciano molti aspetti dell'app.

Fondamentalmente, come si può vedere nel video illustrativo presente in apertura, è stata revisionata la funzione radio e ridisegnato il sistema di navigazione e ricerca sulle app mobile.

Nello specifico, gli sviluppatori hanno ottimizzato la navigazione e riprogettato la pagina di ricerca, dando maggiore enfasi alla scoperta di nuovi artisti sulla base dei propri gusti musicali.

La novità più importante però è quella che riguarda la radio degli artisti, che offre agli utenti una stazione personalizzata basata sugli stessi algoritmi che hanno reso molto popolari le playlist Discover Weekly e Daily Mix. Fondamentalmente è stata inserita una playlist su misura per gli utenti, che può anche essere salvata offline.

La nuova radio degli artisti di Spotify non richiede alcun tipo di like o non mi piace, come avveniva in passato.

L'aggiornamento inoltre rende più leggera l'interfaccia grafica, riducendo il numero di schede presenti nella parte inferiore dello schermo da cinque a tre: Naviga, Radio ed ovviamente Cerca.

La distribuzione del pacchetto è cominciata da qualche ora, motivo per cui alcuni utenti Premium ancora non riescono a visualizzare le novità dall'Italia.