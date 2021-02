Spotify, in Italia i podcast originali: si parte con Sanremo 2021 e The Jackal

Spotify ufficializza oggi 18 febbraio 2021 l'arrivo in Italia dei suoi podcast originali. Si inizierà sin da subito con un contenuto relativo a un evento particolarmente legato al nostro Paese, ovvero il Festival di Sanremo 2021.

Infatti, a partire dal 24 febbraio 2021 prenderà il via il podcast "The Jackal: tutto Sanremo ma dura meno", che ovviamente vede protagonisti il noto collettivo comico "The Jackal". Sono previsti dieci episodi: i primi quattro verranno pubblicati su base giornaliera a partire proprio dal 24 febbraio 2021 e si focalizzeranno su quanto accaduto nelle precedenti edizioni della kermesse, mentre gli altri verranno rilasciati contestualmente allo svolgersi del Festival di Sanremo 2021. Infatti, il podcast seguirà gli avvenimenti dell'evento musicale.

Ricordiamo che l'edizione 2021 del Festival di Sanremo si terrà dal 2 al 6 marzo 2021, quindi non manca molto. Tra i cantanti in gara, troviamo Fedez e Francesca Michielin, Madame, Coma_Cose, Francesco Renga, Irama, Gaia, Willie Peyote, Maneskin, Noemi, Random, Ermal Meta, Orietta Berti, Ghemon, Annalisa, Bugo e Lo Stato Sociale, giusto per citarne alcuni.

Per quel che concerne l'iniziativa in sé, l'arrivo su Spotify di podcast originali per l'Italia è sicuramente una novità interessante per coloro che sono soliti usufruire di questo tipo di contenuti. Considerate infatti che i podcast sono sempre più popolari, tanto che persino il Duca e la Duchessa di Sussex sembrano non aver resistito al loro fascino.