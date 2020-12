Spotify lancia 2020 Wrapped: ecco come scoprire i propri artisti più ascoltati dell'anno

Dopo aver svelato gli artisti più ascoltati su Spotify nel 2020, la piattaforma di streaming musicale ha lanciato il 2020 Wrapped, lo strumento che permette agli utenti di scoprire le canzoni ed artisti più ascoltati durante l'anno che si sta per concludere.

Per ottenere la grafica da pubblicare sui social, basta collegarsi nella pagina dedicata al 2020 Wrapped ed inserire le credenziali del proprio account. Il sistema effettuerà un'analisi della cronologia di ascolto e genererà le statistiche.

E' possibile accedere al 2020 Wrapped anche da mobile: in tal caso è necessario aprire l'applicazione per iOS ed Android e cliccare sul banner "scopri cosa hai ascoltato nel 2020". Spotify darà il via ad una serie di animazioni che guideranno gli utenti verso un vero e proprio replay dell'anno che sta per salutarci. Saranno quindici le slide mostrate, comprensive dei brani ed artisti più ascoltati, i generi preferiti ed ovviamente i podcast.

Al termine di tale procedura, sarà possibile condividere le statistiche su Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter ed in generale su tutti i social attraverso il pulsante "condividi" presente in basso. Da qualche anno è ormai consuetudine pubblicare il Wrapped sui social.

Spotify ha spiegato nella giornata di ieri che i gusti musicali del 2020 sono profondamente stati influenzati dalla difficile situazione legata alla pandemia.