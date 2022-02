Spotify lancia Car Thing per tutti, per ora solo negli USA: arriverà in Italia?

A poco meno di un anno dal lancio di Car Thing da parte di Spotify, il suo dispositivo fisico pensato esclusivamente per l’infotainment nelle auto, il colosso dello streaming musicale lo rende disponibile a tutti per l’acquisto...ma solo negli Stati Uniti. Arriverà anche in Italia?

Rivediamo un momento di cosa si sta parlando: questo accessorio firmato Spotify e denominato goffamente “Car Thing” è un prodotto pensato per rendere più facile e immediato il controllo dell’app di streaming durante la guida. Non è dotato di altoparlanti e non ha nemmeno una sua connessione dati; in altri termini, è come se operasse da “telecomando” collegato a Spotify sullo smartphone che, a sua volta, è collegato alle casse della vettura tramite Bluetooth o cavo. Car Thing presenta controlli fisici, touchscreen e comandi vocali, e richiede l’abbonamento Spotify Premium per essere utilizzato.

Fino a oggi veniva venduto a un numero limitato di clienti, come parte di un piano di test, a 79,99 Dollari, ma a partire da questa giornata il prezzo passerà a 89,99 Dollari. Il lancio, come specificato in apertura, finora è esclusivo per il mercato statunitense ma non è da escludere un suo debutto in Europa e, dunque, anche in Italia. Fattore cruciale sarà il successo del dispositivo negli Stati Uniti: in base a questo dato, Spotify sceglierà se e dove lanciare Car Thing nel Vecchio Continente.

Restando sempre nell’ambito di Spotify, ecco qual è l’artista italiano più ascoltato in queste settimane.