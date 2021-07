Spotify lancia collaborazione con GIPHY: si potrà scoprire nuova musica con le GIF

Dopo il ritorno dello swipe down nelle playlist Spotify, il colosso dello streaming musicale ha annunciato ufficialmente una nuova partnership con il database GIF online GIPHY che permetterà agli utenti di scoprire nuova musica direttamente attraverso le immagini animate collegate a Spotify.

L’idea di questa integrazione è quella di collegare ancora di più il quotidiano con la musica presente su Spotify: diffondendo le GIF supportate su chat di gruppo o altri canali social, infatti, d’ora in più sarà possibile vedere un nuovo pulsante “Ascolta su Spotify” sotto a ognuna delle dette GIF. Alla sua pressione, gli utenti verranno reindirizzati automaticamente dalla GIF stessa alla pagina dell’artista, da cui ascoltare qualsiasi brano si desideri.

Al momento del lancio la partnership lanciata tra le due società prevede il supporto delle GIF di artisti come Doja Cat, The Weeknd, Post Malone, Nicki Minaj e altri ancora; ovviamente, entrambe le parti aggiungeranno altri artisti nel tempo. Come se non bastasse, la partnership in questione prevede tante altre novità in arrivo di cui, però, al momento non è noto alcun dettaglio. Stando a quanto scritto su Spotify nella newsroom ufficiale, “in seguito si concentrerà sul portare un'esperienza di ascolto più interattiva agli utenti”. Per ora, possiamo testare anche noi questa feature dato che la funzionalità è già disponibile per gli utenti di tutto il mondo.

Ricordiamo, in conclusione, che Spotify a giugno ha lanciato Greenroom, nuova applicazione realizzata come rivale di Clubhouse.