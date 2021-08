Spotify lancia il download di brani, album e podcast su smartwatch WearOS

Mentre continua l’attesa per l’abbonamento Spotify economico con pubblicità, feature che potrebbe interessare moltissimi utenti del servizio di streaming musicale svedese, gli sviluppatori hanno annunciato la possibilità di scaricare playlist, album e podcast su smartwatch con WearOS per ascoltare i contenuti preferiti dall’orologio.

L’annuncio in questione è leggibile integralmente sulla pagina ufficiale della Newsroom Spotify ed è stato pubblicato assieme al reveal di Samsung Galaxy Watch 4 nella giornata di ieri, mercoledì 11 agosto 2021: “Dimentica di controllare i tuoi programmi preferiti e gli ultimi brani dal tuo telefono o computer: a volte hai bisogno della libertà di tuffarti in qualsiasi canzone o episodio mentre sei in movimento. Con il nostro ultimo aggiornamento per gli smartwatch con Wear OS, inclusi i nuovi Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic, gli audiofili saranno presto in grado di fare proprio questo”.

Per ora, quindi, la feature in questione sarà disponibile per tutti gli utenti Spotify Premium solo su smartwatch con sistema operativo Wear OS 2.0 partendo dai succitati modelli Samsung e anche altri orologi di brand come Fossil, Suunto e Mobvoi. Gli utenti gratuiti, invece, potranno scaricare solamente podcast, mentre potranno “riprodurre in streaming i propri brani in modalità Shuffle utilizzando una connessione Wi-Fi o cellulare”.

Nelle prossime settimane l’aggiornamento dunque introdurrà nell’app per WearOS una freccia verde accanto ai titoli dei contenuti d’interesse, permettendo così il download e poi l’ascolto offline tramite cuffie e auricolari Bluetooth.

Ricordiamo in conclusione che recentemente Spotify ha aggiunto il feed Novità all’app, per permettere agli utenti di restare sempre aggiornati sugli ultimi brani e contenuti rilasciati da artisti e content creator che seguiamo tramite la piattaforma di streaming.