Spotify lancia Enhance, consiglierà canzoni da aggiungere alle vostre playlist

A poco più di una settimana dal lancio della feature Blend, gli sviluppatori di casa Spotify hanno deciso di introdurre nel servizio di streaming musicale una nuova funzionalità chiamata Enhance, la quale si occuperà di aggiungere tanti nuovi brani alle playlist personali tramite consigli personalizzati proposti secondo i vostri gusti.

L’annuncio è giunto pochi giorni fa tramite la newsroom ufficiale, dove è stato spiegato quanto segue: “Enhance riunisce il meglio di te e Spotify, fornendoti consigli personalizzati per creare playlist con facilità mantenendo il controllo attraverso un design facile da navigare. Attiva o disattiva questi consigli semplicemente toccando un pulsante. E una volta che Enhance è attivo, vedrai la tua playlist popolata con brani suggeriti che corrispondono agli altri nella tua playlist”.

Bisogna precisare, innanzitutto, che questa feature è disponibile soltanto per gli utenti Premium a partire già da queste ore. A parte questo dettaglio, il funzionamento è estremamente semplice: nella parte superiore della schermata di ogni playlist apparirà un pulsante apposito etichettato come “Enhance” che, in seguito alla sua pressione, aggiungerà automaticamente una canzone consigliata ogni due brani, per un massimo di 30 canzoni completamente nuove. Accanto a ognuna di esse apparirà un pulsante “+” che permetterà di aggiungerle definitivamente alla playlist, a seconda delle preferenze personali.

Questa feature sarà disponibile sia su Android che iOS in moltissimi mercati, compreso quello italiano. Se siete utenti Premium, dunque, potrete già provarla!

Altra novità introdotta di recente da Spotify è Music + Talk, servizio che inserisce la musica nei podcast.