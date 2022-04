Spotify lancia feed 'alla TikTok' per scoprire nuovi artisti: arriverà anche in Italia

Vi ricordate del feed verticale Discover in fase di sviluppo su Spotify? Dopo una prima fase di test avviata silenziosamente e chiusa dopo poche settimane, il gigante dello streaming ha ufficializzato il lancio della funzionalità “alla TikTok” per scoprire nuovi brani musicali e artisti con un semplicissimo “swipe up”.

La conferma del suo debutto in una prima fase di test viene direttamente dalla Newsroom Spotify, da cui citiamo: “Quando si tratta di scoprire la musica, Spotify offre sempre nuove esperienze che ti consentono di entrare in contatto con gli artisti che ami e di scoprire le tue nuove canzoni preferite. Ora offriamo ai fan un altro modo per esplorare su Spotify. A partire da oggi, stiamo testando una nuova esperienza per gli utenti di Spotify in cui è possibile trovare nuova musica e controllare i loop di Canvas in un feed personalizzato nella schermata principale dell'app mobile”.

Il funzionamento è molto semplice: accedendo alla scheda Discover si entrerà in un feed infinito a scorrimento verticale, esattamente come per TikTok, dove ci verranno proposte canzoni di artisti mai ascoltati prima ma comunque correlati a band e cantanti già presenti nelle nostre playlist personali.

Questa prima fase di test resterà limitata a certi paesi: per quanto risulti disponibile sia su Android che su iOS, la prova della beta sarà riservata agli utenti in Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda e Regno Unito. Curiosamente, la funzionalità Discover non sarà disponibile negli Stati Uniti, mercato solitamente protagonista di test come questi. Il lancio definitivo sarà comunque pressoché certo in tutto il mondo, ma avverrà soltanto tra qualche settimana o mese.

Tra l’altro, gli sviluppatori dell’app di streaming stanno sviluppando anche una interfaccia simile per scoprire nuovi podcast.