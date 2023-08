Spotify lancia la sua IA DJ: playlist personalizzate per tutti, ma non in Europa

Dopo che Spotify ha aumentato i prezzi in Italia, alcuni utenti potrebbero essere tentati dal "salto" verso un'altra app di streaming musicale. Il colosso di Stoccolma, però, ha una feature che nessun altro servizio possiede, e che ora si appresta a fare il suo debutto globale: conoscevate il DJ basato sull'Intelligenza Artificiale di Spotify?

La guida DJ per la musica di Spotify è stata lanciata già a febbraio, in realtà: si trattava di uno dei primi prodotti basati sull'IA a farsi largo nel mondo consumer, sfruttando in particolare il boom di ChatGPT e dell'IA generativa per attirare utenti verso il servizio di streaming musicale di Spotify con i suoi consigli e le sue playlist.

Fino ad ora, però, il DJ IA di Spotify è stato in beta, dapprima riservata ad una cerchia ristretta di utenti negli Stati Uniti e in Canada e poi esteso via via al resto del mondo. Solo oggi, 8 agosto 2023, il DJ di Spotify fa il suo debutto ufficiale, in versione stabile, in 50 Paesi del mondo, elencati da un comunicato stampa sul sito web di Spotify.

Sfortunatamente, al momento l'Italia non è tra questi Paesi: per la verità, gran parte degli Stati dell'UE (con l'eccezione dell'Irlanda e della Svezia) non sono stati inclusi nella prima fase del rollout della funzione, che dunque non è disponibile né nel Bel Paese né tantomeno in Francia, Germania, Spagna e via dicendo, forse per via delle restrittive regole europee sull'IA in via di implementazione con l'AI Act del Parlamento Europeo.

D'altro canto, anche l'IA di Spotify funziona utilizzando i dati degli utenti per il suo training. In questo caso, però, anziché utilizzare gli input testuali degli utenti, l'Intelligenza Artificiale analizza i loro ascolti recenti e le loro preferenze musicali, creando una playlist in continuo aggiornamento con la musica che potrebbe piacere loro. Non resta dunque che sperare che la funzione arrivi presto anche nel Vecchio Mondo.