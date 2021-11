Spotify lancia anche in Italia la funzione per visualizzare i testi dei brani

Mentre si parla della possibile introduzione di nuovi abbonamenti Spotify in Italia, la piattaforma di streaming musicale svedese ha annunciato che da oggi gli utenti potranno accedere ad una nuova funzione, sviluppata in collaborazione con Musixmatch.

Nella fattispecie, sia sull'app mobile che desktop di Spotify sarà possibile visualizzare in tempo reale i testi dei brani. La feature è compatibile per tutti gli utenti, indipendentemente dall'eventuale presenza di una sottoscrizione, su iOS, Android, PC desktop, console da gaming e TV. La compagnia evidenzia che sono compatibili le console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox One, e tutti i televisori, dongle e decoder basati sul sistema operativo Android TV, inclusi FireTV, Samsung, Roku, LG, Sky e Comcast

Per accedere alla funzione su mobile, basta semplicemente fare swipe con il dito durante la riproduzione sull'app di Spotify, mentre su desktop è necessario cliccare sull'icona presente nell'apposita barra "In riproduzione".

L'applicazione permette anche di condividere il testo o suoi stralci sui social network attraverso il pulsante "Condividi".

Sull'app SpotifyTV invece è necessario aprire il tab "In riproduzione" e quindi cliccare su "Testi".

Di recente, Spotify ha lanciato un nuovo aggiornamento per l'app che permette di bloccare gli utenti dall'accesso al proprio profilo ed alle proprie playlist. Con i testi il servizio guarda ulteriormente ai social.