Spotify lancia in Italia Premium Duo, l'abbonamento per le coppie da 12,99 Euro

Spotify ha annunciato oggi il lancio in Italia del nuovo piano Premium da 12,99 Euro al mese, battezzato Premium Duo. Pensato per gli appassionati di musica che vivono sotto lo stesso tetto, Premium Duo include un'ampia gamma di vantaggi.

Ogni componente del nucleo familiare otterrà il proprio account Premium, ma potrà anche accedere all'esclusivo Duo Mix, una playlist costantemente aggiornata e creata su misura per i due abbonati sulla base dei gusti musicali.

Spotify sottolinea che la scelta di lanciare questo piano fonda le sue radici in una ricerca di mercato secondo cui il 73% delle coppie ascolta la musica insieme per ricordare i momenti felici, il 63% ascolta musica insieme come modo per costruire la propria identità e creare momenti memorabili, ed il 66% afferma che ascoltare musica insieme dà loro qualcosa di cui parlare.

“Siamo orgogliosi di lanciare Spotify Premium Duo, la prima offerta musicale unica nel suo genere dedicata ai conviventi” afferma Alex Norström, Chief Freemium Business Officer di Spotify. “Premium Duo include il nostro ampio catalogo di musica e podcast insieme a tutto ciò che gli utenti amano di Spotify Premium. I due account individuali permettono a ciascuno di ascoltare la musica in modo indipendente e senza interruzioni, avendo a disposizione tutte le playlist e le funzioni di Spotify personalizzate e create su misura. Siamo entusiasti di rendere disponibile Spotify Premium Duo in un numero sempre maggiore di mercati in tutto il mondo”.

Per effettuare l'iscrizione a Premium Duo basta semplicemente collegarsi alla pagina dedicata. Il primo mese è gratuito.