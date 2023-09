Spotify lancia Jam: le playlist si possono ascoltare insieme agli amici, in tempo reale

Non c’è solo la traduzione in tempo reale dei podcast di Spotify tra le novità annunciate nelle ultime ore dalla piattaforma di streaming musicale. Spotify infatti ha annunciato una nuova funzionalità di ascolto sociale chiamata Jam, che è disponibile sia per gli utenti Free che Premium.

Jam permette di ascoltare playlist insieme agli amici in tempo reale: non è solo possibile aggiungere o rimuovere brani dalla coda di ascolto, ma anche affidarsi alle preferenze di ascolto per trovare suggerimenti di brani che possano corrispondere alle preferenze di tutti.

Per avviare Jam è necessario semplicemente cliccare sull’icona dell’altoparlante nella parte inferiore dello schermo o sui tre punti e selezionare “Inizia una Jam”: in questo modo chiunque sia connesso alla rete WiFi, con Spotify aperto, potrà unirsi e dare il proprio contributo per creare la playlist perfetta da ascoltare insieme.

L’host della Jam può anche utilizzare il Bluetooth, invitare gli amici a scansionare il QR Code per unirsi, oppure inviare il link tramite social media, SMS, Whatsapp o altro.

Come dicevamo poco sopra, sia gli utenti Premium che Free possono partecipare ad una Jam: la differenza è da ricercare nel fatto che coloro che posseggono un abbonamento possono avviare e partecipare ad una jam da qualsiasi parte del mondo. Tutti invece possono aggiungere brani, vedere chi ha apportato modifiche ed altro. Solo l’host invece ha la possibilità di determinare di chi è la jam, modificare l’odine di esecuzione e rimuovere brani.