Spotify lancia Music + Talk in Italia: ora la musica si inserisce nei podcast!

Altra grande aggiunta su Spotify, questa volta lato podcast: dopo avere parlato del feed inedito “Novità”, ora è il momento di vedere la nuova feature di Spotify e Anchor, Music + Talk, pensata per la produzione di show ad episodi che uniscano i propri brani preferiti ai podcast sulla piattaforma di streaming.

L’annuncio è arrivato tramite i canali ufficiali di Spotify, assieme al video allegato a questa notizia pubblicato sul canale YouTube di Anchor, dove viene spiegato come funziona Music + Talk che, tra l’altro, avvisiamo essere disponibile sia per utenti Premium che utenti Free ma con la differenza che i secondi ascolteranno soltanto un’anteprima di 30 secondi per ciascun brano incluso nella trasmissione, mentre i primi ascolteranno il brano integralmente.

Il funzionamento è semplice: basta aprire l’applicazione Anchor per smartphone Android o iOS, oppure accedere al sito su PC, dove sarà possibile accedere al consueto strumento di creazione dell’episodio dello show d’interesse, con la differenza che si troverà l’opzione “Music + Talk”. Accedendovi, servirà effettuare l’accesso a Spotify così da visualizzare i brani preferiti presenti nell’account personale, infine premendo o cliccando su “+” per aggiungere la canzone all’episodio in fase di creazione. In seguito, la costruzione dell’episodio stesso mantiene i tratti tradizionali, con la registrazione o l’upload di segmenti parlati e l’applicazione successiva di modifiche, concludendo dunque con l’upload dell’intero episodio del proprio show.

Sin dal lancio saranno disponibili oltre 70 milioni di brani, i quali garantiranno entrate delle royalties per i brani inseriti negli show Music + Talk a tutti i rispettivi artisti. La disponibilità in Italia partirà da oggi stesso, giovedì 19 agosto 2021, ma arriverà anche in altri Paesi, tra cui Francia, Germania, Spagna, Svezia, ma anche Giappone, India, Argentina e altri ancora.

Ricordiamo infine che recentemente Spotify ha introdotto il download di brani, album e podcast su smartwatch WearOS.