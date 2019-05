Spotify lancia una nuova offerta: 3 mesi di Premium a 9,99 Euro

Spotify annuncia oggi una nuova interessante offerta per spingere coloro che hanno avuto il Premium a sottoscrivere nuovamente l'abbonamento mensile. Per tutti questi infatti, fino al prossimo 30 Giugno 2019 sarà accessibile una promozione che include 3 mesi di Premium a 9,99 Euro.

L'offerta, come leggiamo nelle condizioni, è indirizzata a tutti coloro che hanno annullato il Premium prima del 15 Aprile 2019, e consente di accedere a tre mesi di abbonamento pagandone, di fatto, solo uno.

In questo modo sarà possibile accedere a tutti i vantaggi previsti dal Premium, tra cui la possibilità di ascoltare musica offline, la rimozione delle pubblicità, riprodurre brani da mobile in base alle proprie scelte e non seguendo la modalità shuffle, e saltare qualsiasi canzone.

E' bene precisare che al termine dei tre mesi l'abbonamento si rinnoverà in automatico secondo il funzionamento previsto dalla piattaforma, e per l'annullamento basta entrare nella pagina del profilo e disattivarlo a mano.

Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito, PayPal e carta di debito.

Per maggiori informazioni sull'offerta vi rimandiamo alla pagina ufficiale.

Si tratta senza dubbio di un'offerta molto interessante, che consente di passare l'estate in compagnia della propria musica preferita pagando un solo mese di Premium ed ottenendone tre.

Spotify in queste ore ha dato il via alla campagna informativa.