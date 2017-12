Spotify lancia le playlist con le canzoni più ascoltate durante l'anno

Era solo questione di tempo ed, infatti, puntuale come ogni anno Spotify ha lanciato lo strumento che consente ai propri utenti di scoprire le canzoni e gli artisti più ascoltati durante i dodici mesi che si stanno per concludere.

Lo strumento è raggiungibile attraverso questo indirizzo e, dopo aver inserito i dati personali del proprio account Spotify, genera molte statistiche sulla propria attività nell'ultimo anno.

Il tutto nel classico stile di Spotify, con tanto di copertine degli album e fotografie degli artisti.

Nella prima schermata viene mostrato il minutaggio della musica ascoltata, il numero delle canzoni e degli artisti riprodotti, ed i generi scoperti, dopo di che vengono proposti dei simpatici quiz per capire se gli utenti conoscono le loro abitudini o meno, ad esempio viene chiesto qual è, l'artista più ascoltato durante l'ultimo anno, la canzone preferita degli ultimi 365 giorni ed il genere più ascoltato.

Successivamente, Spotify genera una playlist ad hoc contenente le cento canzoni più riprodotte nell'ultimo anno, che può essere salvata anche tra le preferite sull'apposita applicazione per mobile e desktop.

Il tutto si conclude con altre interessanti statistiche, come l'età media degli ascoltatori per determinati generi ed il numero di canzoni saltate, dopo di che viene proposta un'altra playlist, "Quelle che ti sono sfuggite" e che come suggerisce il nome include quelle tracce che, in base ai propri gusti musicali, sono imperdibili.

Alla fine, Spotify permette anche di generare una copertina da condividere su Facebook, Twitter ed Instagram. Fateci sapere attraverso i commenti quali risultati vi sono saltati fuori!