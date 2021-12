Spotify lancia sistema di valutazione dei podcast: ora potrai dire la tua sugli show

A poco meno di un mese dal lancio del feed verticale Scopri per trovare nuovi artisti, Spotify implementa una funzionalità inedita completamente dedicata ai podcast: un sistema di valutazione “a stelle” gestito completamente dagli ascoltatori delle trasmissioni. Il funzionamento è davvero semplice.

Come spiegato dalla stessa Spotify con un post dedicato nella sua Newsroom, nei prossimi giorni la detta feature approderà in tutto il mondo, ove sono disponibili i podcast. Esattamente come in altre piattaforme rivali, dopo avere ascoltato uno show i fan potranno decidere se dargli una valutazione seguendo un sistema da 1 a 5 stelle. La valutazione media, dunque, verrà visualizzata pubblicamente sulla pagina ufficiale del podcast assieme al numero totale di voti dati dall’utenza.

In questo modo, chiunque potrà valutare se iniziare un podcast, a seconda della qualità percepita dal resto dell’utenza. I gestori stessi della piattaforma di streaming hanno spiegato: “Introducendo le valutazioni, rendiamo più facile per gli ascoltatori decidere quando provare un nuovo podcast che potrebbe essere il loro prossimo preferito. Poiché le valutazioni dei podcast serviranno come prima possibilità per attirare nuovi ascoltatori, hanno il potenziale per creare un interesse immediato”.

Sebbene si tratti di un sistema interessante per consigliare determinati contenuti all’utenza, il rischio di review bombing è sempre dietro l’angolo. Certo, è poco probabile che un gruppo di persone si getti contro un podcast per manifestare il loro malcontento verso lo specifico creatore di contenuti o l’editore di interesse, ma purtroppo i cosiddetti troll possono pur sempre agire in maniera completamente casuale, per divertirsi a modo loro. Si spera, dunque, che Spotify abbia già pensato a un eventuale rimedio per arginare tale problema.

Tra l’altro, proprio a inizio novembre abbiamo parlato della corsa di Spotify verso i podcast, fenomeno in costante crescita.