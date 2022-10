Spotify sta per lanciare piano HiFi? L'abbonamento Platinum si avvicina

L’annuncio del piano Spotify HiFi è avvenuto nel febbraio 2021, ma da allora non si è più parlato del suo debutto ufficiale e i gestori della piattaforma di streaming non hanno rilasciato aggiornamenti al riguardo. Nelle ultime ore, però, l’abbonamento Spotify Platinum ha fatto la sua comparsa a sorpresa.

L’utente Reddit u/nearlymind su r/truespotify ha infatti mostrato uno screenshot di un sondaggio proposto dalla stessa Spotify dopo la cancellazione del suo abbonamento Premium. In esso si vede chiaramente un terzo piano nominato Platinum, dal prezzo di 19,99 dollari al mese e con funzionalità ad-hoc per un’esperienza audio in alta qualità.

Questo nuovo livello sarebbe selezionabile “nei prossimi 30 giorni” e includerebbe un tuner per le cuffie, una feature definita come Studio Sound – si tratterà di una tecnologia di audio spaziale proprietaria? – e altre novità interessanti come Library Pro, Playlist Pro, Audio Insights e la pubblicità limitata sui podcast Spotify. In altre parole, sarebbe un upgrade completo per l’account Spotify.

Attenzione però alla natura del leak: trattandosi di un sondaggio visualizzato in seguito alla chiusura dell’offerta Premium “base”, potrebbe essere una sorta di finto abbonamento generato al fine di chiedere ai consumatori se possa essere di loro interesse. Al momento, poi, i dettagli noti si limitano a questo post su Reddit; pertanto, meglio attendere qualche commento ufficiale da parte della società svedese.

Nel frattempo, sta per arrivare l’attesissimo Wrapped 2022.