Spotify lavora sull'accessibilità dell'app, in arrivo nuove feature

Spotify in questi mesi sta dedicando molti aggiornamenti al lancio graduale di nuove funzionalità con annessi cambiamenti estetici all’interfaccia utente, come nel caso della scheda “La tua libreria”. Le ultime settimane sembrerebbero avere visto il focus spostarsi sull’accessibilità all’utente, introducendo tre migliorie specifiche.

Come riportato da PhoneArena, il colosso dello streaming musicale ha ufficialmente introdotto nelle ultime ore un’opzione per ridimensionare il testo all’interno delle app per smartphone Android e iOS. Questa feature non è attivabile all’interno di Spotify ma si tratta, molto semplicemente, di un adattamento a seconda delle impostazioni di sistema. Ergo, per vedere questo cambiamento è necessario recarsi sul menu Impostazioni dello smartphone, selezionare Accessibilità e poi “Display e dimensioni del testo”, infine selezionando le dimensioni desiderate.

Altro cambiamento riguarda i pulsanti più leggibili, con cambiamenti non solo nella grandezza dei caratteri ma anche nei colori e nella formattazione del testo, così da migliorare l’esperienza d’uso per utenti ipovedenti. Infine, gli sviluppatori di casa Spotify hanno pensato di lanciare anche le trascrizioni di podcast generate automaticamente, sia per podcast Spotify Original che Exclusive. Così facendo sarà possibile seguire la trasmissione anche senza audio.

Insomma, tante piccole novità che già da oggi, mercoledì 19 maggio 2021, risultano disponibili per tutti gli utenti. Per provarle con mano è sufficiente aggiornare l’applicazione di Spotify su Android e iOS, rispettivamente tramite Play Store e App Store, quando la versione successiva del prodotto risulterà disponibile.

Intanto non sembra esserci ancora alcun segnale della feature che mirava a competere con Clubhouse, su cui la stessa società ha affermato di essere al lavoro da diverso tempo.