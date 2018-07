Spotify al lavoro su un'UI semplificata per l'uso durante la guida

Spotify guarda ai conducenti ed in generale a coloro che sono soliti utilizzare l'applicazione durante la guida. E' innegabile che l'applicazione sia utilizzata anche dagli automobilisti ed abbia ormai preso da tempo il posto della radio tradizionale, e proprio per questo gli sviluppatori puntano a semplificarne l'utilizzo.

In un nuovo rapporto pubblicato sul web, un utente del servizio di streaming musicale si è lamentato all'assistenza lamentando una nuova interfaccia utente, che si attiverebbe in automatico quando lo smartphone si connette ad un altoparlante Bluetooth, senza la possibilità di disabilitarla.

Secondo il post, il supporto di Spotify sostiene che si tratta di un test che al momento interesserebbe solo il 3 per cento degli utenti ed è stato progettato per incrementare la sicurezza alla guida, il che avrebbe perfettamente senso se si considera, come vi mostriamo in calce, l'interfaccia grafica minimalista. Il team di supporto ha anche specificato che il test sarebbe rivolto solo agli utenti iOS, anche se è stato individuato anche sugli smartphone Android.

"Prima mi è stato detto che il test era rivolto solo agli utenti iOS, poi è stato detto che faceva parte dell'aggiornamento. Successivamente mi è stato detto che era una funzione temporanea, dopo di che mi è stato detto che sperano venga risolto in un prossimo aggiornamento del client. Quindi, in sostanza, devo tenermi questa UI" ha affermato l'utente, evidentemente seccato per le diverse versioni ricevute dall'assistenza.

Chiaramente, probabilmente si tratta semplicemente di un test, e non di un bug.