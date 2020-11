Spotify al lavoro su una sua variante delle Storie: ecco come funzionano

Le Instagram Stories sono sempre più imitate nelle applicazioni e nei social più usati al mondo. Dopo il lancio di Twitter Fleets, ora anche il colosso dello streaming di musica Spotify sta lavorando su una feature simile apparsa a inizio anno come Storyline e ora disponibile per artisti selezionati con il nome di Spotify Stories.

A rivelare proprio su Twitter l’esistenza di questa funzionalità è stato il content creator TmarTn, di cui potete vedere il post in calce all’articolo dove cantanti come Kelly Clarkson e Meghan Trainor condividono quali sono le loro canzoni di Natale preferite nella playlist ufficiale Christmas Hits. Il funzionamento, dunque, è semplice: gli artisti selezionati dalla piattaforma, almeno per ora, possono pubblicare video brevi in cui parlano e mostrano ciò che desiderano, esattamente come le Instagram Stories che tutti conosciamo.

Spotify a Engadget ha confermato che le Spotify Stories attualmente sono in fase di test negli Stati Uniti, per cantanti specifici e non si sa quando arriveranno in tutto il mondo nella versione stabile e nemmeno se saranno usufruibili dagli utenti; la società ha mantenuto un certo silenzio stampa in materia poiché la feature potrebbe anche scomparire se il feedback durante la prova è negativo. Sarà senza dubbio interessante vedere se anche in questa piattaforma dopo tanto tempo arriverà tale funzionalità.

Rimanendo nel mondo di Spotify, di recente gli esperti di vpnMentor hanno scoperto un database con oltre 350.000 credenziali di account, premium e non, ottenuti da un gruppo di hacker e conservati in un cloud senza password, dunque accessibile da chiunque e tramite qualsiasi browser web si desideri.