Spotify licenzia il 6% del personale: il prossimo passo è l'aumento degli abbonamenti?

Spotify ha annunciato oggi che intende tagliare il 6% della sua forza lavoro, pari a 600 dipendenti che saranno licenziati. La piattaforma di streaming musicale si aggiunge alla lunga lista di compagnie del settore tech che stanno tagliando il loro personale per contenere i costi.

Tra i licenziamenti eccellenti figura anche quello di Dawn Ostroff, chief content and advertising business officer di Spotify che lascerà il suo posto di lavoro.

Come riportato da Reuters, al 30 Settembre 2022 Spotify contava circa 9800 dipendenti, ma i licenziamenti comporteranno oneri di sistema tra 35 e 45 milioni di Euro. La mossa arriva a pochi giorni dall’annuncio dei tagli di Microsoft, ed è vista da molti come un modo per contenere le uscite alla luce della riduzione delle spese degli inserzionisti. A pesare però è anche la situazione economica globale e l’inflazione.

Non è da escludere che Spotify decida di aumentare i prezzi degli abbonamenti: l’amministratore delegato Daniel Ek anche lo scorso ottobre aveva fatto riferimento ad una possibile crescita delle sottoscrizioni, sulla scia di quanto fatto da Apple Music ed Amazon Music Unlimited.