Spotify mostra chi sta ascoltando la stessa canzone nel mondo

Spotify è una piattaforma molto popolare in buona parte del mondo e questo consente al suo team di tracciare delle statistiche molto interessanti in merito ai gusti musicali, nonché di avviare progetti particolarmente intriganti.

Infatti, Spotify ha lanciato l'iniziativa Listening Together, che permette agli utenti di capire quanto distanti siano alcune persone che stanno ascoltando nello stesso momento una determinata canzone. Il progetto, accessibile tramite il sito ufficiale, non consente di cercare i brani, ma si limita semplicemente a mostrare alcuni esempi di quanto una canzone possa unire "virtualmente" due persone (ovviamente anonime) che si trovano in parti opposte del mondo.

Vi consigliamo di farvi un giro per qualche minuto sul portale lanciato da Spotify: probabilmente non ve ne pentirete. Ad esempio, noi abbiamo scoperto che, mentre a Perugia qualcuno ascoltava il brano "GONE" di Paris Shadows (ft. Trippie Redd), a Reykjanesbaer (Islanda) qualcuno stava facendo lo stesso. I due si trovavano a 3.199 km di distanza, ma stavano ascoltando quel brano. Insomma, l'iniziativa di Spotify consente di scoprire situazioni molto interessanti.

In un video pubblicato sul profilo Twitter di Spotify, vengono "snocciolate" anche alcune statistiche: "Oggi, in ogni secondo, su Spotify ci sono 30.000 persone che iniziano ad ascoltare la stessa canzone". Insomma, la musica ci rende tutti più uniti, anche in un periodo non esattamente dei migliori come questo, ed è incredibile osservare come, alla fine, alcuni brani siano ascoltati un po' ovunque.