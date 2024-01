Spotify a muso duro contro Apple: 'la nuova tassa sugli store alternativi è un'estorsione'

Continua il durissimo botta e risposta tra Spotify ed Apple. L’amministratore delegato della società ha duramente criticato il sistema Core Technology Fee di Apple che richiede agli sviluppatori che utilizzano app store di terze parti di pagare 0,50 Euro per ogni installazione annuale dopo 1 milione di download.

Sulla scia delle critiche di altri sviluppatori contro Apple, la piattaforma di streaming musicale ha rigettato la proposta giunta dal colosso di Cupertino definendola con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale “un’estorsione chiara e semplice”.

Secondo Spotify, infatti, tale fee è destinata a danneggiare gli sviluppatori: “dalla nostra lettura della proposta di Apple, uno sviluppatore dovrebbe pagare questa tariffa anche se un utente scaricasse l'app, non la utilizzasse mai e si dimenticasse di eliminarla" si legge. L’azienda rammenta anche la commissione del 17% che Apple continuerà a ricevere dagli sviluppatori che utilizzeranno sistemi di pagamento di terze parti, il che renderà "la scelta dello sviluppatore tra lo status quo e questo nuovo programma il più difficile possibile”.

L’amministratore delegato Daniel Ek in un thread su X ha affermato che “Spotify stessa si trova ad affrontare una situazione insostenibile”, dal momento che “con la nostra base di installazioni sull’ecosistema Apple in Europa, di circa 100 milioni, questa nuova tassa su download e aggiornamenti potrebbe far salire alle stelle i costi di acquisizione dei nostri clienti, aumentandoli potenzialmente di dieci volte. Con le nuove condizioni, non possiamo permetterci queste tariffe se vogliamo essere un un’azienda redditizia, quindi la nostra unica opzione è restare fedeli allo status quo”.