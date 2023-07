Spotify non accetta più pagamenti tramite App Store: la colpa è delle commissioni di Apple

Spotify ha eliminato la possibilità di sottoscrivere nuovi abbonamenti Premium tramite gli acquisti in-app di App Store già da qualche anno. Tuttavia, il gigante dello streaming ha deciso di abbandonare completamente questo sistema anche per coloro che l’avevano usato prima dell’entrata in vigore della policy, a maggio 2016.

In una mail inviata agli abbonati che in questo lasso di tempo hanno continuato a pagare l’abbonamento per il servizio tramite acquisti in-app, in quanto evidentemente impostati precedentemente alla scelta di sette anni fa, Spotify afferma quanto segue: “ti stiamo contattando perché quando ti sei iscritto a Spotify Premium hai utilizzato il servizio di fatturazione di Apple per iscriverti. Sfortunatamente, non accettiamo più questo metodo di fatturazione come forma di pagamento”.

Nella mail, che è stata pubblicata da Variety, gli utenti vengono informati del fatto che al termine del periodo di fatturazione corrente il loro account “passerà automaticamente al nostro livello gratuito supportato da pubblicità. Se desideri mantenere il tuo abbonamento Premium, dovrai abbonarti di nuovo dopo che l’ultimo il periodo di fatturazione è terminato” A questo punto quindi gli interessati potranno scegliere di pagare tramite attraverso uno dei tanti metodi di pagamento accettati da Spotify, incluse carte di credito e PayPal.

Un rappresentante di Spotify ha spiegato che la modifica in questione riguarderà “un piccolo numero di utenti”, che sono stati informati tramite mail. “Queste azioni ci permetteranno di fornire un’esperienza di abbonamento migliore e coerente per i nostri utenti” continua la dichiarazione, che evidentemente si riferisce alle commissioni addebitate da Apple per le transazioni in-app.

Spotify ed Apple sono state al centro di un’aspra diatriba finita anche dinanzi all’Unione Europea.