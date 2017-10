Spotify non funzionerà con Siri sull'HomePod di Apple

Nella giornata di ieri,ha invitato gli sviluppatori a presentare le applicazioni per, il nuovo altoparlante intelligente presentato alla WWDC 2017 e che sarà disponibile nei negozi entro la fine dell’anno.

Poiché HomePod non ha uno schermo, gli utenti sono tenuti ad interagire con esso attraverso la voce, utilizzando l’assistente vocale presente anche su macOS, iOS e watchOS, Siri.

Le applicazioni di terze parti che supporteranno Siri, però, saranno poche, e come si legge nel documento di supporto, dovranno ruotare intorno alla messaggistica, promemoria e note.

Ciò vuol dire che gli utenti, ad esempio, non potranno utilizzare Spotify su HomePod, e lo stesso varrà per applicazioni come Uber, Lyft e Skype, dal momento che non rientrano nelle categorie.

Sarà invece supportato Apple Music, che però è integrato nitidamente dal momento che è una delle applicazioni sviluppate dallo stesso produttore.

Un rappresentante di Spotify, parlando della questione ha affermato che “siamo sempre al lavoro per rendere Spotify disponibile su tutte le piattaforme, ma non abbiamo ulteriori informazioni da condividere in questo momento”, sottolineando comunque che gli utenti potranno utilizzare l’applicazione attraverso la funzione AirPlay da iPhone o iPad.

“Le applicazioni musicali di terze parti come Spotify saranno in grado di riprodurre musica su HomePod solo utilizzando AirPlay 2, come abbiamo ampiamente affermato a giugno”, ha confermato un rappresentante Apple.