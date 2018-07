Spotify: novità in arrivo per quanto riguarda il blocco e la rimozione dei follower?

Nonostante non sia mai balzato agli onori della cronaca per episodi di cyberbullismo o violenza psicologica, a contrario di molti suoi "colleghi", Spotify presenta tutt'oggi un problema che può rivelarsi alquanto pericoloso: la piattaforma non permette agli utenti di bloccare o rimuovere gli account considerabili "fastidiosi".

Il servizio infatti condivide le tracce che state ascoltando con tutti i follower, dando loro la possibilità non solo di conoscere i gusti delle altre persone in fatto di musica, ma anche di sfruttarli a proprio vantaggio senza rischiare di subire i dovuti provvedimenti. La compagnia non ha mai introdotto una funzionalità utile ad oscurare ed eliminare i follower molesti, ma le cose potrebbero cambiare in futuro.

BuzzFeed News ha notato infatti che la società ha visto di buon occhio una richiesta fatta da un utente diverso tempo fa, nella quale si chiedeva l'introduzione di una feature in grado di bloccare i follower. Al momento però questa novità non risulta inclusa nel changelog dei prossimi update, ma la compagnia potrebbe cambiare idea prossimamente: in un comunicato ufficiale Spotify dichiara di non avere alcun piano al momento per introdurre la funzionalità, ma l'apertura dimostrata nei suoi confronti rappresenta comunque un taglio netto con l'atteggiamento mantenuto in passato.

Solo ieri vi abbiamo riportato come anche Instagram abbia deciso di introdurre la possibilità di rimuovere i follower anche per gli account pubblici: l'ennesima conferma di quanto gli utenti siano sensibili ad una feature del genere.