Spotify, ecco le nuove playlist 'Only You' e la feature inedita 'Blend': come funzionano

Dopo il lancio del programma Fresh Finds, oggi Spotify ha annunciato la nuova esperienza in-app “Only You” assieme alla funzionalità “Blend”. Entrambe sono pensate, come ci si può aspettare dal colosso dello streaming musicale, per integrare le playlist dell’utente con sempre più brani.

Partiamo da Only You o, come potrete vedere nella home dell’app italiana per iOS e Android, “Solo Tu”. Alla sua apertura mostrerà sei diverse esperienze in-app per riprendere i gusti dell’utente e riproporre tanti brani nello stile della funzionalità Wrapped riproposta ogni fine anno. Ecco quali sono le sei categorie riproposte:

La carta astrale in versione audio : una sorta di “oroscopo” musicale, dove il segno solare indica l'artista che hai ascoltato di più negli ultimi sei mesi; il segno lunare segnala un artista che mostra al meglio il tuo lato emotivo o vulnerabile; il segno ascendente mette tutto insieme con un artista che hai ascoltato di recente;

: una sorta di “oroscopo” musicale, dove il segno solare indica l'artista che hai ascoltato di più negli ultimi sei mesi; il segno lunare segnala un artista che mostra al meglio il tuo lato emotivo o vulnerabile; il segno ascendente mette tutto insieme con un artista che hai ascoltato di recente; La cena dei tuoi sogni : scegli i tre artisti che inviteresti alla cena dei tuoi sogni. Una volta selezionato il trio, Spotify creerà un mix Spotify personalizzato per ogni artista per creare l'atmosfera del pasto;

: scegli i tre artisti che inviteresti alla cena dei tuoi sogni. Una volta selezionato il trio, Spotify creerà un mix Spotify personalizzato per ogni artista per creare l'atmosfera del pasto; L’abbinamento unico : una accoppiata particolare tra gli artisti che hai ascoltato di recente e che mostrano la tua gamma di interessi di ascolto;

: una accoppiata particolare tra gli artisti che hai ascoltato di recente e che mostrano la tua gamma di interessi di ascolto; L’ascolto nel tempo : mostra “quando” è la musica che ascolti, un vero e proprio viaggio musicale attraverso diversi periodi di tempo;

: mostra “quando” è la musica che ascolti, un vero e proprio viaggio musicale attraverso diversi periodi di tempo; Il mio momento unico : mattinieri o nottambuli, in questo modo è possibile scoprire la musica e i contenuti dei podcast che ascolti in determinati orari, sia al mattino presto che a tarda notte;

: mattinieri o nottambuli, in questo modo è possibile scoprire la musica e i contenuti dei podcast che ascolti in determinati orari, sia al mattino presto che a tarda notte; Il mix di generi unico: la combinazione di generi musicali e podcast che distingue la tua esperienza d’uso.

Gli utenti riceveranno anche nuove playlist personalizzate dopo aver terminato l'esperienza Solo Tu.

Blend, tradotta in italiano come “Playlist Una in due”, è un'altra nuova funzionalità di Spotify in arrivo per tutti gli utenti che permette a due persone di unire i rispettivi gusti musicali in un’unica playlist. Per farlo bisogna recarsi nella sezione “Create per te” dall’app per smartphone, creare la playlist e invitare un contatto tramite invito monouso via mail o messaggi. Una volta accettato l’invito, Spotify genererà una playlist personalizzata mescolando i gusti di entrambi e mostrando come avete influito, rispettivamente, sulla nascita della tracklist in questione.

Nel mentre, gli sviluppatori di Spotify sono all’opera anche sull’accessibilità dell’app con nuove feature in arrivo.