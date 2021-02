Spotify, nuovo aumento di prezzi in arrivo? Il CEO frena: 'potrebbe favorire la pirateria'

Qualche giorno fa è stato annunciato Spotify HiFi, il nuovo servizio di streaming della società di streaming musicale che proporrà le tracce audo in alta qualità. Nel frattempo però sul web si continua a discutere di un possibile aumento dei prezzi.

Di recente Spotify ha annunciato un aumento dei prezzi in Italia, in particolare per il Piano Family che è passato da 14,99 a 15,99 Euro al mese dallo scorso 1 Febbraio 2021. Con la crescita del catalogo, ed il conseguente aumento dei contenuti originali come i podcast, però, il timore che l'incremento possa toccare anche le altre opzioni di sottoscrizione è diffuso.

A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato il CEO Daniel Ek, il quale ha (almeno al momento) allontanato l'ipotesi ed ha affermato che un'inflazione dei prezzi potrebbe incoraggiare nuovamente la pirateria, un fenomeno che servizi di streaming come Spotify hanno contribuito ad allontanare anche grazie ai piani free che consentono agli utenti di accedere a tutta la libreria musicale, a patto di ascoltare qualche annuncio pubblicitario.

Spotify ha, al momento, intenzione di aumentare gli introiti proprio con il piani HiFi, e secondo altre indiscrezioni starebbe valutando l'aggiunta di un abbonamento solo per i podcast da 3,99 Dollari al mese. E' innegabile che ci sia la necessità di incrementare le entrate alla luce dell'estensione dei contenuti.